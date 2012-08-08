Снижение доллара на межбанке в среду продолжилось

В среду, 8 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0905/8,0945, к 12:00 цены снизились до 8,0890/8,0915. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0907/8,0937 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2550/54, к 12:00 сузился спрэд 0,2551/54. К закрытию цены упали до 0,2542/45. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.8000 (+0.1995).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в срелду изменялись в диапазоне 1,2345/1,2400.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0080/10,0165, к 12:00 цены ушли вверх 10,0145/10,0215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали к 9,9990/10,0065.