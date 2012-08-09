Банк Японии снова сохранил базовую ставку на уровне 0-0,1%

Комитет по монетарной политики Банка Японии в четверг принял решение не менять нынешний курс монетарной политики страны, сохранив на минимальном уровне в 0-0,1% базовую процентную ставку.

Регулятор также не внес никаких изменений в действующую программу выкупа активов, срок реализации которой истекает в середине будущего года, на текущем уровне в 70 триллионов иен (89,3 миллиарда долларов).

Финрегулятор также отметил умеренное повышения экономической активности в стране, уровня потребления и увеличение инвестиций. Однако в последнее время наблюдается замедление роста экспорта, а данные по производству в стране были слабыми, передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.