Сегодняшний день может оказаться достаточно спокойным для пары EUR/USD - эксперт

Сегодняшний день может оказаться достаточно спокойным для участников торгов по паре EUR/USD из-за отсутствия важных событий, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, с позиций технического анализа для пары очень важно продолжать удерживать отметку 1,2325 для сохранения заряженности на движение вверх. В случае если она будет «пробита», то целью движения вниз может стать 1,2265.

Основным драйвером, определяющим движение доллара США на торгах в четверг, продолжат оставаться фондовые индексы.

Британский фунт существенно упрочил свои позиции после выступления Мервина Кинга и консолидируется в непосредственной близости от важного уровня сопротивления 1,5675. Его преодоление открывает дорогу к отметке 1,5745. Однако оказать в этом поддержку британцу может лишь ослабление доллара. На этом фоне определенным интересом обладает и кросс-курс EUR/GBP для поиска коротких позиций. В частности, в случае возврата к уровню сопротивления 0,7905.