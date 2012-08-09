В Беларуси инфляция за семь месяцев составила 12%

Минск. В Беларуси инфляция за семь месяцев 2012 года составила 12% к декабрю 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«Больше растут цены на продовольственные товары – увеличились на 11,7%, меньше – на непродовольственные – увеличились на 6,9%», - говорится в сообщении Белстата.

В Белстате отмечают, что основные экономические показатели Беларуси в первом полугодии 2012 г. увеличились. Речь идет о росте ВВП – на 2,9% и промышленного производства – на 8,5%. Растет также товарооборот, валовое производство продукции сельского хозяйства.

Справка УНИАН. Белорусское правительство планирует удержать инфляцию в 2012 году в пределах 20-22%.

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