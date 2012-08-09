Торги на межбанке в четверг открылись ростом котировок

В четверг, 9 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0960/8,1020 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2570/74, котировки по евро-гривне повысились – 10,0065/10,0175. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2362/64 (среда – 1,2378/80).

В среду, 8 августа, Нацбанк на рынок не выходил.