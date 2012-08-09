За продажу несовершеннолетним алкоголя и табака предприятия оштрафовали на 6 млн грн

Налоговики в январе-июле 2012 года оштрафовали предприятия на 6 млн грн за продажу несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Кроме того, за отчетный период было аннулировано 886 лицензий за данное нарушение, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Так, проверяя информацию о, якобы, неоднократной продаже подросткам алкоголя в местном магазине, налоговики Запорожья зафиксировали факт продажи красного вина "Кадарка" несовершеннолетнему лицу. За нарушение предприниматель лишился лицензии и уплатил в бюджет штраф в размере 6,8 тыс. грн.

В Феодосии за аналогичное нарушение лицензии лишился владелец местного кафе.

Всего в январе-июле 2012 года аннулировано почти 14,2 тыс. лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Причинами аннулирования также стали продажа алкоголя и табака в неопределенных для этого местах, неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления ее действия, а также соответствующее заявление субъекта хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года поступления в местные бюджеты от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 68,758 млн грн, от розничной торговли - 316,543 млн грн.

По данным ГНСУ, на 1 июля 2012 года в Украине действовало 519 лицензий на оптовую торговлю спиртами, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 186 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком.