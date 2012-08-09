Клименко: подписанные Президентом изменения в НК будут способствовать развитию бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко уверен, что подписанный Президентом Украины Закон №5083-VI "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине" будет способствовать упрощению процедуры администрирования налогов и созданию дополнительных стимулов для развития бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В частности, в законе учтены инициативы налоговой службы относительно совершенствования упрощенной системы налогообложения за счет введения пятой и шестой групп плательщиков единого налога. Так, в пятой группе «упрощенцев» смогут работать физлица-предприниматели, которые в течение последнего календарного года имели не более 20 наемных сотрудников, а объем дохода - не более 20 млн грн. В шестой группе будут работать юрлица, численность работников которых не превышает 50 человек, объем прибыли - не более 20 млн грн.

«Благодаря такой разбивке на группы и упрощению условий ведения бизнеса, у плательщиков отпадет необходимость минимизировать свои налоговые обязательства. Таким образом, в качестве эффекта от стимулирования развития бизнеса мы ожидаем положительную динамику бюджетных поступлений», - отметил А.Клименко.

Инициатива Госналогслужбы относительно авансовых платежей налога на прибыль, по мнению А.Клименко, упростит документооборот и позволит планировать расходы для предпринимателей. Предприятия с доходом не менее 10 млн грн будут платить ежемесячно 1/12 часть начисленного за прошлый год налога. В случае если предприятие в течение квартала показывает убыток, оно может подать заявление, сделать перерасчет и будет до конца года освобождено от уплаты авансовых платежей.

«Это общепринятая европейская практика, которая позволит уменьшить количество контактов представителей бизнеса с налоговой службой. Подчеркну, что авансовые платежи не будут платить представители малого и среднего бизнеса, то есть налогоплательщики, у которых доходы не превышают 10 млн грн, и новосозданные предприятия», - сказал А.Клименко.

В ГНСУ считают преимуществом для этой группы плательщиков также разрешение не предоставлять налоговую декларацию за календарный квартал, полугодие и девять месяцев, а налог на прибыль платить на основании годовой налоговой декларации без уплаты авансового взноса.

Руководитель налогового ведомства также одобрительно оценил законодательную формализацию распределения полномочий между ГНСУ и Министерством финансов. «Европейский опыт показал, что успешной будет только такая налоговая политика, в которой функции идеолога-организатора и исполнителя четко отделены друг от друга и возложены на различные учреждения. В наших отношениях с Минфином мы руководствовались таким принципом больше года, и я могу только приветствовать тот факт, что Верховная Рада и Президент согласились утвердить это на уровне норм закона», - подчеркнул А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в среду, 8 августа, подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине».

Законом Налоговый кодекс приводится в соответствие с Конституцией Украины в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы.