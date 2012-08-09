На межбанке котировки продолжают падение

В четверг, 9 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0960/8,1020, к 12:00 цены снизились до 8,0950/8,0980 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2570/74, к 12:00 цены упали до 0,2562/65. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31.5903 (-0.2097).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в четверг стартовали с уровня 1,2362/64, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0065/10,0175, к 12:00 цены ушли вниз 9,9855/9,9935.