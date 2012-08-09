В Киеве создана рабочая группа по развитию малого и среднего предпринимательства

При Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа с целью разработки проекта Киевской городской программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 2013-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал ее председатель Александр Попов.

Возглавил рабочую группу заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко. Заместителями председателя рабочей группы стали начальник Главного управления по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Николай Поворозник и директор коммунальной научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города» Оксана Галенко. Также в группу вошли начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики Людмила Денисюк и другие специалисты профильных структурных подразделений и коммунальных предприятий.

В пресс-службе напомнили, что основными задачами Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства является совершенствование нормативно-правовой базы сферы предпринимательства; упрощение процедур и уменьшение расходов при начале предпринимательской деятельности и получении разрешительных документов; активизация действующих и внедрение новых форм финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди задач программы - поддержка развития инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, содействие межрегиональному и международному сотрудничеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также расширение взаимодействия бизнеса и органов власти города путем внедрения механизмов государственно-частного партнерства.