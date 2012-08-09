Активы украинских банков в июле выросли до 1,109 трлн грн

Активы украинских банков в июле 2012 г. выросли на 0,2%, с начала т.г. - на 4,8%, - до 1,109 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце увеличились на 0,08%, в январе-июле - на 3,3% - до 1,253 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,1%, вложения в ценные бумаги - 8,4%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,4%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность - 5%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,1% - до 943,3 млрд грн, из которых средства физлиц составили 340,7 млрд грн, или 36,1%, средства субъектов хозяйствования - 180,7 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты - 159,7 млрд грн, или 16,9%.

Капитал банков в июле вырос на 0,7% - до 165,8 млрд грн и составил 15% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков не изменился и на 1 августа т.г. составлял 179,5 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.