ТС увеличит стоимость беспошлинно ввозимых авиапассажирами товаров до 10 тыс. евро

Предел стоимости беспошлинно ввозимых авиапассажирами товаров будет увеличен с 1,5 тысячи евро до 10 тысяч евро. Соответствующий документ внес на ратификацию в Госдуму президент Владимир Путин, сообщили РИА «Новости» в четверг в аппарате нижней палаты парламента.

Протокол вносит поправки и дополнения в соглашение от 18 июня 2010 года о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском.

«Документом предусматривается увеличение стоимостного предела для ввоза физическими лицами товаров в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных пошлин, налогов с 1,5 тысяч евро до 10 тысяч евро только в отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом», – говорится в сопроводительных документах к законопроекту.