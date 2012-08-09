На межбанке торги закрылись ростом котировок 8,0975/8,1025 грн/долл.

В четверг, 9 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0960/8,1020, к 12:00 цены снизились до 8,0950/8,0980. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,0975/8,1025 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2570/74, к 12:00 цены упали 0,2562/65. К закрытию цены выросли 0,2565/68. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,6050 (-0,1950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2362/64, а к 15:00 упали 1,2308/10. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0065/10,0175, к 12:00 цены ушли вниз 9,9855/9,9935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 9,9585/9,9690.