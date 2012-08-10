Google согласилась заплатить рекордный штраф Федеральной комиссии США

Интернет-компания Google согласилась заплатить штраф в размере 22,5 млн долл., чтобы уладить вопрос с обвинениями в нарушении конфиденциальности данных пользователей в браузере Safari, сообщает ВВС.

К выплате штрафа компанию обязала Федеральная комиссия США по торговле. Для этого ведомства штраф Google стал самым крупным в истории.

Начать проверку комиссию заставили результаты исследования, проведенного в одном из университетов в Калифорнии.

Исследователи обнаружили, что Google изменяла настройки безопасности Safari, позволяя третьим лицам следить за активностью пользователя без его согласия.

Google отрицает обвинения и заявляет, что согласие выплатить штраф не означает признания вины, передает «Газета.Ru».