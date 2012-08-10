Пара EUR/USD корректируется вниз, не получив дополнительной подпитки - эксперт

На торгах в пятницу, 10 августа, пара EUR/USD корректируется вниз по мере того как оптимизм, связанный с событиями прошлой недели, не получает дополнительной подпитки, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как подчеркивают аналитики, запланированные к публикации данные по промышленному производству во Франции за июнь также вряд ли имеют шансы оказать поддержку евро. Макроэкономическая статистика из еврозоны в последнее время носит негативный характер, по мере того как регион погружается в рецессию.

Тем не менее, по их мнению, разворот текущего восходящего тренда возможен лишь в случае пробития поддержки 1,2205. В обратном случае, сигналом к его возобновлению может стать преодоление 1,2385.

Данные по Индексу цен производителей в Великобритании вряд ли смогут оказать существенное влияние на участников рынка, так как инфляция не вызывает сейчас беспокойства у Банка Англии. Пара GBP/USD продолжит коррелировать с EUR/USD, но в случае снижения последней имеет все шансы делать это гораздо менее охотно. Она выглядит более интересной для поиска длинных позиций, в случае если «американец» окажется под давлением. Соответственно, кросс-курс EUR/GBP может продолжить снижение.

Японская иена в отсутствие важных новостей продолжит свои колебания в области 77,95-78,75.