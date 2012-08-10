Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,0970/8,1025 грн/долл.
11:37, 10 августа 2012Финансы
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В пятницу, 10 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0970/8,1025 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2534/37, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9325/9,9410. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2271/73 (четверг — 1,2362/64).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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