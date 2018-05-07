Бизнес «откашляет» в бюджет

В последние годы Украина сохраняет высокие показатели заболеваемости туберкулезом, занимая второе место в Европе после России. Ежегодно от этого недуга умирают около 40 тысяч украинцев. Более 500 тысяч больных официально стоят на учете. Высокие темпы распространения заболевания заставили власть обратить внимание на существующую проблему.

В конце июля правительство внесло в парламент законопроект об утверждении «Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию на туберкулез на 2012-2016 гг.».

В Кабмине рассчитывают, что внедрение Программы позволит обеспечить полное выздоровление 70% больных, которым впервые установлен соответствующий диагноз, создать систему лабораторного контроля качества противотуберкулезных препаратов, усовершенствовать систему подготовки и переподготовки медиков и т.д.

Понятно, что достижение поставленных целей зависит, прежде всего, от возможности государства обеспечить соответствующее финансирование. В проекте Программы на эти цели в 2012 году предусмотрено 364,25 млн грн, на 50% больше, чем в 2011-м. Как ни странно, найти довольно немалые средства в госбюджете в принципе реально.

Таможенная палочка-выручалочка

За первое полугодие Гостаможслужба перечислила в бюджет 61 млрд грн, что на 25,5% (+12,35 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. План был выполнен на 101,6%. Как отметил министр финансов Юрий Колобов, динамика таможенных платежей должна остаться положительной, как минимум, до конца года.

Такая уверенность обусловлена, прежде всего, тем, что Таможенной службе удалось перекрыть ключевые каналы поступления в страну контрабанды. По данным субъектов внешнеэкономической деятельности, таможенники нанесли серьезный удар также по так называемому «серому» импорту, который раньше завозился в страну по заниженной таможенной стоимости и, следовательно, с него уплачивались «символические» налоги.

«Того серого потока, который был полтора-два года назад, уже нет»,— констатирует председатель правления Ассоциации налогоплательщиков Львовской области Теодор Дякив. По его словам, сотрудники Гостаможслужбы не пытаются массово и существенно завышать таможенную стоимость товаров. «Таможенники более корректно работают в этом направлении», – подчеркивает он.

А как же в таком случае объяснить заявления отдельных представителей бизнеса, которые время от времени жалуются на завышение таможенной стоимости со стороны ГТСУ? На самом деле здесь вполне может срабатывать принцип «на воре и шапка горит». Шум, скорее всего, подымают преимущественно «серые» импортеры, которых таможенники «прижали к стенке». Кроме того, подключиться к ним могли и «белые» импортеры, привыкшие платить в бюджет «копейки».

Как писали СМИ, в апреле (когда предприниматели наиболее активно жаловались на завышение таможенной стоимости) те же, например, бананы растаможивались по 7,19 грн/кг, при этом импортеры платили налог 1,43 грн./кг. То есть, совокупная стоимость товара составляла 8,63 грн/кг. На внутреннем же рынке средняя цена составляла 12,3 грн. Таким образом, дополнительная накрутка составила почти 43%...

Исходя из такого «запаса прочности», аппетиты отдельных (многих?) импортеров, наверное, можно и поубавить. И ничего страшного, если они больше уплатят в госбюджет, чем это делали ранее. Тем более что в результате этого цены на внутреннем рынке не растут – Госстат в июле в очередной раз зафиксировал нулевую инфляцию.

Налоговый тыл

Налоговая служба за 6 месяцев 2012 года увеличила свой вклад в госказну на 13,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2011-го. Общая сумма платежей составила 141,8 млрд. грн.

Пока налоговая четко вписывается в бюджетную роспись Минфина по сбору платежей в госбюджет (по итогам первого полугодия фактические показатели превысили запланированные на 0,2%). Сами налоговики поясняют такую точность ростом качества прогнозной и аналитической работы при определении состояния экономики. «Для бизнеса - это гарантия того, что налоговая политика сегодня понятна и предсказуема. Что никакого резкого усиления фискального давления не будет, и быть не может», - отмечает главный налоговик государства Александр Клименко.

Поскольку давление на легальный бизнес налоговики обещают не повышать, то очевидно, что потенциальный источник дополнительных поступлений - «теневой» сектор.

Одним из направлений такой работы стало «выведение на свет» сегмента Интернет-торговли, за которой сейчас активно взялись налоговики. Скандал вокруг одного из крупнейших отечественных интернет-магазинов Rozetka.ua закончился тем, что его владелец признался в нарушении налогового законодательства, и пообещал оплатить сумму доначисленных бюджетных сборов на 4,7 млн. грн. Между тем, работая в основном «в тени», интернет-торговцы ежегодно продают товары на сумму более 20 млрд грн (и это только то, что поддается оценке). Это уже бизнес с достаточно серьезными оборотами, так почему он должен иметь какие-то привилегии?

Налоговики хотят обязать компании, занимающиеся электронной торговлей, предоставлять потребителю расчетный документ - фискальный чек. Он будет выдаваться потребителям, которые получают или возвращают товар, получают услугу или отказываются от нее, включая товары и услуги, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет. Такая инициатива, кроме усиления контроля над заработками Интернет-магазинов, позволит защитить и права потребителей, которые очень часто сталкиваются с проблемами при возврате некачественных товаров, купленных в сети.

При этом высказанные рядом экспертов комментарии о возможном подорожании товаров из-за введения кассовых аппаратов в Интернет-магазинах в ГНС отметают. Дескать, значительная (если не основная) часть пиратской, несертифицированной для Украины, контрабандно ввезенной и т.п. продукции (в частности, электроники) реализуется Интернет-магазинами. Именно контрабандное происхождение товара, по сути, и является причиной разницы в ценах между реальными и интернетовскими. Так как сейчас большая часть контрабандных каналов перекрыта, то и поставки контрабандной электроники сведены к минимуму. Поэтому опасения экспертов, что цены на электронику вырастут из-за введения касс в Интернет-магазинах, безосновательны. Цены будут рыночными - как на «белую» технику.

Еще более системным шагом в направлении детенизации экономики и потенциально существенного увеличения доходов госбюджета может стать масштабная налоговая реформа, которую инициирует Государственная налоговая служба.

В ведомстве среди прочего предлагают снизить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 7-12%, что может обеспечить государственному бюджету дополнительные доходы на 24,7 млрд грн.

Развитию внутреннего производства, созданию новых рабочих мест, модернизации производственных мощностей (а значит и увеличению налоговых платежей) должно способствовать также уменьшение налогового бремя на фонд оплаты труда. Так, налоговики предлагают снизить единый социальный взнос для работодателей в два-три раза – до 15%.

Эти и ряд других прогрессивных изменений уже оформлены в законопроект, который сейчас активно обсуждается экспертами и в скором времени может быть внесен в Верховную Раду. А далее уже слово за депутатами…

Политические контексты

Как видно из приведенной выше статистики, для государства возможное увеличение расходов на борьбу с туберкулезом даже на столь немалую сумму - 120 млн грн - пройдет абсолютно «безболезненно».

Учитывая же приближение парламентских выборов (в октябре), можно с высоким процентом вероятности прогнозировать, что Программа противодействия туберкулезу на 2012-2016 гг. будет утверждена. Не исключено, что финансирование может быть увеличено даже на большую сумму, чем это предусмотрено на текущий момент.

Дополнительные надежды на то, что объем госзатрат на «антитуберкулезные» потребности будет увеличен, дают также апрельские изменения в госбюджет. Прирост ведомственного финансирования Министерства охраны здоровья составил 1,7 млрд грн.

И хотя понятно, что инициировалось это властью, прежде всего, исходя из ситуативной политической целесообразности, разве гражданам, которые имеют те или иные проблемы со здоровьем, по большому счету, не все равно? Главное, что деньги в бюджете, благодаря налоговикам и таможенникам, для этого имеются …

Нона Бирюкова