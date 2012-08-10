Торговый оборот России и Украины в первом полугодии превысил 22,3 млрд долл.

Москва. Торговый оборот России и Украины в январе-июне 2012 года составил 22,342 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела взаимодействия с региональными СМИ Управления по связям с общественностью Федеральной таможенной службы (ФТС) России Ахмят Хасянов.

При этом экспорт из России составил 13,31 млрд долл., а импорт из Украины – 9,03 млрд долл.

По данным ФТС, Украина является главным торговым партнером РФ среди стран СНГ. Так, товарооборот России с Беларусью составил за первое полугодие 2012 г. 18,21 млрд долл., с Казахстаном – 10,13 млрд долл.

В целом, по данным таможенной статистики, в январе-июне 2012 года внешнеторговый оборот России составил 406,8 млрд долл. и по сравнению с январем-июнем 2011 года возрос на 5,9%, в том числе, со странами дальнего зарубежья – 349,7 млрд долл. (рост на 7,6%), со странами СНГ – 57,1 млрд долл. (снижение на 3,4%).

Сальдо торгового баланса России в январе-июне 2012 г. было положительным и составило 115,9 млрд долл., что на 12,6 млрд долл. больше, чем в январе-июне 2011 года. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 98,3 млрд долл. (рост на 11,1 млрд долл.), со странами СНГ – 17,6 млрд долл. (рост на 1,4 млрд долл.).

Экспорт из России в январе-июне 2012 года составил 261,4 млрд долл. и по сравнению с январем-июнем 2011 года увеличился на 7,3%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 224,0 млрд долл. (рост на 8,7%), в страны СНГ – 37,4 млрд долл. (снижение на 0,7%).

Основу российского экспорта в январе-июне 2012 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 73,4% (в январе-июне 2011 года – 73,8%).

При этом, в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-июне 2012 года доля топливно-энергетических товаров составила 58,0% от всего экспорта в эти страны, что на 1,2% пункта выше, чем в январе-июне 2011 года. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился по сравнению с январем-июнем 2011 года незначительно. Физические объемы экспорта угля каменного возросли на 17,2%, кокса – на 7,4%, нефти сырой – на 9,3%, нефтепродуктов – на 93,1%, в том числе: бензина автомобильного – на 22,7%, дизельного топлива – на 81,6%, топлив жидких – в 2,8 раза. Поставки газа природного снизились на 19,2%.

В тоже время, импорт в Россию в январе-июне 2012 года составил 145,4 млрд долл. и по сравнению с январем-июнем 2011 года увеличился на 3,6%, в том числе из стран дальнего зарубежья – 125,7 млрд долл. (рост на 5,7%), из стран СНГ – 19,7 млрд долл. (снижение на 8,1%).

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-июне 2012 года доля машин и оборудования составила 37,8% (в январе-июне 2011 года – 31,1%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-июнем 2011 года возрос на 11,8%. Стоимостные объемы ввоза механического оборудования возросли на 44,3%, электрического оборудования – на 78,9%, инструментов и аппаратов оптических – в 4,5 раза. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 57,9% и 49,4% соответственно.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-июне 2012 года составил 16,0% (в январе-июне 2011 года – 17,4%). Стоимостной и физический объемы данной товарной группы по сравнению с январем-июнем 2011 года снизились на 15,2% и 26,6% соответственно. Снизились физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 27,0%, в том числе: проката из железа и нелегированной стали – на 32,8%, труб – на 55,0%.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-июне 2012 года приходилось 49,3% российского товарооборота (в январе-июне 2011 года – 48,8%). На страны СНГ в январе-июне 2012 года приходилось 14,0% российского товарооборота (в январе-июне 2011 года – 15,4%), на страны Таможенного союза – 7,0% (7,4%), на страны ЕврАзЭС – 7,2% (7,6%).

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