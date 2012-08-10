На межбанке торги закрылись снижением котировок

В пятницу, 10 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0970/8,1025, к 12:00 сузился спрэд 8,0980/8,1020. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0965/8,1005 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2534/37, к 12:00 цены повысились до 0,2538/41. К закрытию цены снизились к 0,2534/37. В России курс доллар-рубль выпал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.9100 (+0.3050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2265/1,2305. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9325/9,9410, к 12:00 цены ушли вверх 9,9405/9,9495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,9330/9,9420.