Минфин на аукционе 14 августа будет продавать ОВГЗ со сроком обращения 5 и 7 лет

Министерство финансов Украины на аукционе 14 августа, как и планировалось, будет продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком 5 и 7 лет.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи на аукционе во вторник, 7 августа, пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Также Минфин заявил, что в августе не намерен размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.