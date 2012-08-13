КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на текущую неделю)

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 13 августа - Конкорд Финанс; - Западно-Украинский консорциум. 14 августа - Идея Банк; - Глобинский маслозавод; - Днепропетровский завод водогазопроводных и конструкционных труб «Коминмет». 15 августа - Ситибанк; - Прага авто; - Укрнафтопродукт; - Страховая компания «Гарант-Система». 17 августа - Реал Банк; - Индустриалбанк; - Киевоблэнерго.

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