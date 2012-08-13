КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины (на текущую неделю)
10:21, 13 августа 2012Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
13 августа
- Конкорд Финанс;
- Западно-Украинский консорциум.
14 августа
- Идея Банк;
- Глобинский маслозавод;
- Днепропетровский завод водогазопроводных и конструкционных труб «Коминмет».
15 августа
- Ситибанк;
- Прага авто;
- Укрнафтопродукт;
- Страховая компания «Гарант-Система».
17 августа
- Реал Банк;
- Индустриалбанк;
- Киевоблэнерго.
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