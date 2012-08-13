Давление на гривню на текущей неделе может увеличиться - эксперт

Стоимость евро на мировых площадках и в Украине на текущей неделе будет зависеть от макроэкономической статистики из США и еврозоны, отмечают аналитики аналитиков FOREX CLUB в Украине.

По их словам, стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП еврозоны за второй квартал текущего года, по инфляции в еврозоне за июль, а также индикатору деловой активности в Германии от института ZEW за август. Вероятно, эти данные преимущественно окажутся негативными.

Поддерживать евро на неделе будут намерения ЕЦБ и Банка Китая увеличить стимулирующие меры. Уровнем поддержки для единой валюты, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, станет значение 1,2050, уровнем сопротивления – 1,2400. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 9,88–10,17 грн.

Давление на гривню на текущей неделе может увеличиться в связи с ожидаемым выходом негативной экономической статистики по еврозоне. Тем не менее, стоимость доллара США вряд ли существенно вырастет в связи с возможными действиями украинского регулятора по поддержке нацвалюты. Средний курс продажи наличного доллара на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в диапазоне 8,119–8,126 грн.

Динамика российской валюты на текущей неделе также будет формироваться на статданных из еврозоны, которые могут быть негативными. Поддержать рубль могут высокие цены на нефть. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе – 0,251–0,259 грн.