В Украине расширено действие единого налога до 20 млн грн дохода

В Украине расширено действие единого налога до 20 млн грн. Соответствующий Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» обнародован в газете «Голос Украины» №147 от 11 августа 2012 года и вступил в действие с 12 августа.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович 8 августа подписал данный закон.

Документом предусматривается введение пятой и шестой групп «упрощенцев». Так, в пятую группу «упрощенцев» попадут физлица-предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют следующим критериям: количество наемных работников не превышает 20; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Шестая группа - юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение года соответствуют следующим критериям: численность работников не превышает 50 человек; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Для данных групп устанавливается ставка единого налога в размере 7% дохода в случае уплаты НДС и 10% - в случае включения НДС в состав единого налога.

В случае выхода за предельные размеры доходов представители третьей и четвертой групп могут в следующем году избрать соответственно пятую и шестую группы. При этом за предыдущий год третья группа должна уплатить налог за избыточный доход по ставке 15%, а четвертая – по удвоенной ставке (на сегодня 3% и 5% в зависимости от уплаты НДС).

В случае, если предприниматели из пятой группы превысят объемы дохода, то должны будут уплатить налог с избытка по ставке 15%, если доход превысили предприниматели из шестой группы – по удвоенной ставке, а в следующем году они обязаны будут перейти на общую систему налогообложения.

Кроме того, предусматривается, что плательщики налога на прибыль (кроме новосозданных, производителей сельскохозяйственной продукции, неприбыльных учреждений (организаций) и налогоплательщиков, у которых доходы, учитывающиеся при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный налоговый период не превышают 10 миллионов гривен) ежемесячно платят авансовый взнос из налога на прибыль в порядке и в сроки, которые установлены для месячного налогового периода, в размере не менее 1/12 начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год без предоставления налоговой декларации.

Плательщики налога, которые зарегистрированы в течение отчетного (налогового) года (новосозданные), платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговом) году без предоставления налоговой декларации за отчетные (налоговые) периоды (календарный квартал, полугодие и девять месяцев) без уплаты авансового взноса.

Налогоплательщики, у которых доходы, учитывающиеся при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный (налоговый) период не превышают десять миллионов гривен, и неприбыльные учреждения (организации) платят налог на прибыль на основании налоговой декларации, которую подают в органы государственной налоговой службы за отчетный (налоговый) год без уплаты авансового взноса.

В случае, если плательщик налога, который платит авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право подать налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал.

Такой плательщик налога авансовых взносов во втором – четвертом кварталах отчетного (налогового) года не осуществляет, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и за год, которая подается в орган государственной налоговой службы в порядке, предусмотренном кодексом.

Плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыли, налоговые обязательства не насчитывал и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам первого квартала получает прибыль, должен подать налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.