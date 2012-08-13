Объем покупки валюты населением в июле достиг рекордных 810,4 млн долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в июле т.г., по сравнению с июнем т.г., выросло на 9% - до 810,4 млн долл. и стало рекордным с января 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,539 млрд долл., продали — на 2,349 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале − 372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл., мае — 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле увеличились на 419,8 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2012 г. составили 20,012 млрд долл.