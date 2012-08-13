Межбанк: открытие торгов - 8,0960/8,1040 грн/долл.; 9,9475/9,9590 грн/евро
11:23, 13 августа 2012Финансы
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В понедельник, 13 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0960/8,1040 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2540/44, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9475/9,9590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2287/89 (пятница — 1,2271/73).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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