Празднование Дня Независимости обойдется Киеву почти в 3 млн грн

Киев израсходует из городского бюджета почти 3 млн грн на подготовку и проведение мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

Он отметил, что столичная власть считает неправильным и нецелесообразным расходовать бюджетные средства на развлекательные мероприятия, когда существует проблемы с финансированием социальных программ и развития города. Потому на основные культурные мероприятия, которые будут проводиться в центре столицы, – на это, как правило, расходуются средства, которые город привлекает от партнеров, спонсоров, меценатов.

“Поэтому в целом на все мероприятия в масштабах управлений выделяется по 200-300 тыс. грн, самое большее 1 млн –1,5 млн грн. В целом, я думаю, что это 2-3 млн, не более, муниципальных средств будет потрачено”, - сказал А.Попов.

Относительно объемов привлеченных финансов к организации и проведению различных мероприятий в городе по случаю Дня Независимости, он отметил, что трудно сказать, потому что этим занимаются партнеры, которые не отчитываются о своих расходах власти.

“Безусловно, на День Независимости будет салют. Он будет в рамках концертной программы, которая предусмотрена на Майдане Незалежности. Будет прекрасная сцена установлена, масштабная... Это также не муниципальные средства, а средства спонсоров, но в среднем по ценам, которые есть на сегодня, салют будет стоить 150 тыс. грн приблизительно...”, - рассказал председатель КГГА.

На главной площади столицы, по его словам, будет “достойная культурная программа”.

“И как традиция уже, и мне это мероприятие очень нравится, - концерт классической музыки, который будет на площади возле Софии Киевской. Я обязательно туда пойду. На День города мне это мероприятие очень понравилось, возможно, больше, чем другие. Мы такие мероприятия - при участии наших исполнителей, которые работают в известных оперных театрах за рубежом, и мы их приглашаем, чтобы они вернулись и показали, как они могут петь, играть на музыкальных инструментах, будем все больше пропагандировать”, - сказал также А.Попов, отвечая на вопрос, какие мероприятия по случаю годовщины независимости Украины он сам планирует посетить.

Как сообщал УНИАН, В столице по случаю Дня Независимости Украины состоится ряд культурных и развлекательных мероприятий. А.Попов подписал соответствующее распоряжение, которым утвердил программу мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 21-й годовщины Независимости Украины.

Согласно документу, празднование начнется уже 14 августа. Именно в этот день стартует ежегодная общегосударственная выставочная акция «Барвиста Україна» («Красочная Украина») на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Продлится выставка до 17 августа.

22 августа в столице откроются два музея – Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) и Музей шестдесятничества (ул. Олеся Гончара, 33-А).

В этот же день в помещении Киевской городской государственной администрации состоится городской конкурс творческих работ «Україна – держава моя» («Украина – государство мое»).

23 августа город будет отмечать День Государственного флага – в столице состоится церемония поднятия Государственного флага Президентом Украины Виктором Януковичем. Сине-желтые флаги будут торжественно подняты на мачтах возле зданий КГГА и районных в городе Киеве государственных администраций. По традиции, в этот день паспорта получат юные киевляне, которым исполнится 16 лет.

24 августа при участии руководства государства и города состоятся церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому. Также в этот день цветы будут возлагать к памятникам выдающихся деятелей становления украинского государства в районах города, а в храмах столицы пройдут молебны за Украину и украинский народ.

На улице Крещатик с самого утра будут проходить разнообразные соревнования, конкурсы и концерты.

В частности, с 10.00 до 19.00 пройдет второй всеукраинский чемпионат по баскетболу 3х3 «Украинская стритбольная лига 2012».

С 11.00 до 18.00 здесь пройдут показательные спортивные выступления по ролер-сламу, по авто-мототриалу, конкурс «Гонка на офисных стульях», мастер-класс по паркуру, катание на роликах и скейтах и пр.. Будет работать также зона граффити.

В 11.00 начнутся акция «Ярмарка интеллектуального капитала», а также презентация деятельности молодежных общественных организаций, а в 12.00 – спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Кроме того, на Крещатике выступят ди-джеи, пройдет мастер-классы по современным танцам, конкурсы, викторины и пр.

В 14.30 на Крещатике стартует спортивный фестиваль «Веселые старты на роликах». Празднование продлится до 21.00.

На Европейской площади с 10.00 до 22.00 зрителям представят концертную программу «У пісні славимо Вітчизну» («В песне славим Отчизну»).

Также 24 августа на Майдане Незалежности пройдет Всеукраинский фестиваль мороженого.

«Парад вышиванок 2012» стартует в 12.00 на Майдане Незалежности. Финиширует парад на Певческом поле, где с 16.00 до 21.00 пройдет праздничный концерт по случаю 21-й годовщины Независимости Украины «Україно моя, Україно! Найсвятіша ти пісне моя!» («Украина моя, Украина! Святая ты песня моя!».

Кроме того, на Софийской площади в 19.00 начнется гала-концерт классической музыки в рамках художественного проекта «Тобі, незалежна Батьківщино!» («Тебе, независимая Родина!»).

Завершится праздник грандиозным фейерверком в честь Независимости Украины.

Концертные программы, конкурсы и другие культурно-развлекательные мероприятия пройдут во всех районах столицы.

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства 24 августа в 12.00 начнется музейный праздник, который продлится до 21.00.

В Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» с 24 до 26 августа пройдет ярмарка народных мастеров, а в Печерском ландшафтном парке с 24 августа до 9 сентября - 57-я ежегодная городская выставка цветов. В этом году темой цветочных композиций будут «Мелодии украинских сказок».

В целом, на протяжении августа в городе пройдет конкурсы детского рисунка, выставки художественных работ, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 21-й годовщине Независимости Украины. В кинотеатрах столицы будут транслироваться фильмы об истории становления украинского государства. В Государственном архиве города Киева состоится выставка архивных документов относительно Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года.