С начала года налоговики на 89% предприятий выявили нарушения при выплате зарплат

Налоговики при проверках субъектов хозяйствования, выплачивающих заработную плату и другие доходы физлицам, с начала года выявили нарушения налогового законодательства в 89% случаях, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По итогам проверок в бюджет доначислено почти 198 млн грн налога на доходы физлиц с учетом штрафных санкций.

Кроме того, с начала года выявлено почти 53 тыс. наемных лиц, с которыми работодатель не заключал трудовые договора. Также к госрегистрации привлечены более 29 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

В целом с начала года благодаря действиям налоговой службы погашена задолженность по заработной плате на сумму 864,4 млн грн. В бюджет дополнительно поступило 144,6 млн грн налога на доходы физических лиц. Этого удалось достичь за счет разъяснительной работы с руководителями предприятий-должников, участия представителей налоговых органов в работе комиссий при госадминистрациях по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

Совместными действиями налоговиков и представителей органов местной власти в отношении субъектов хозяйствования, выплачивающих заработную плату меньше или на уровне минимальной, повышен уровень заработной платы на более чем 39 тыс. субъектах, в бюджет дополнительно поступило 68,5 млн грн налога на доходы физлиц.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в Украине задолженность по зарплате в июне снизилась на 3,8% – до 961,9 млн грн.