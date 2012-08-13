Fitch подтвердило рейтинг «Альфа-Банк» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Альфа-Банк» (Украина) на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «ccc».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, РДЭ банка обусловлен мнением Fitch о потенциальной поддержке, которую банк может получить от других структур под контролем своего основного акционера, включая аффилированный банк ОАО «Альфа-Банк» (Россия), который владеет миноритарной долей в «Альфа-Банке» (Украина) в размере 19,9%.

Также отмечается, что рейтинг устойчивости «Альфа-Банка» (Украина) отражает довольно умеренную капитализацию и высокую зависимость от своевременной поддержки капиталом со стороны его материнской структуры, и аналогичная ситуация наблюдается в других рейтингуемых агентством украинских банках в иностранной собственности.

«Рейтинг устойчивости «Альфа-Банка» (Украина) может быть повышен в случае улучшения его капитализации и снижения риска девальвации и кредитных рисков. Повышение РДЭ и рейтинга поддержки банка в настоящее время не ожидается и, вероятно, потребует более прямых корпоративных взаимоотношений со структурами, которые, по мнению Fitch, потенциально могут предоставить поддержку. Понижение рейтингов на сегодняшний день не ожидается, однако может произойти в случае убытков от валютной девальвации или ухудшения качества реструктурированных кредитов, если это не будет компенсировано соответствующими взносами капитала», - говорится в сообщении Fitch.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Активы банка на 1 июля составили 27,94 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 17,86 млрд грн, обязательства - 23,79 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,15 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2011 года в 3,5 раза - до 25,5 млн грн.

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