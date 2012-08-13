Высокое девальвационное давление на гривню сохраняется - эксперт

Ужесточение Национальным банком Украины порядка формирования банками обязательных резервов, которое приведет к сокращению гривневой ликвидности, говорит о сохранении высокого девальвационного давления на курс национальной валюты, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

«НБУ ужесточал требования к обязательному резервированию несколько раз в этом году – последнее изменение было осуществлено в конце июня. Еще одна попытка сократить гривневую ликвидность говорит о том, что девальвационное давление на курс гривни остается высоким», - сказала эксперт.

При этом Е.Белан считает, что поскольку поддержка привязки курса гривни к доллару США останется приоритетной задачей Нацбанка по крайне мере до парламентских выборов 28 октября, политика НБУ относительно гривневой ликвидности банков скорее всего останется жесткой.

«Не исключено, что НБУ прибегнет и к административным мерам, таким как обязательная продажа части валютной выручки на межбанковском рынке. Законопроект, который дает право НБУ вводить такое ограничение, был подан в парламент в июле и может быть принят вскоре после того, как Верховная Рада вернется к работе после летних каникул в начале сентября», - отмечает Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №303 втрое уменьшил количество дней (с 30 до 10 дней), в течение которых банки могут нарушать требования по размеру ежедневных обязательных резервов, не опасаясь мер воздействия со стороны Нацбанка.

Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступит в силу 19 августа.