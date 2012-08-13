Дефицит внешней торговли товарами Украины достиг 7,2 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июне 2012 года составило 7,216 млрд долл., что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (5,563 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июне 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 2,7% - до 33,678 млрд долл., импорт на 6,6% – до 40,894 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-июне 2011 года – 0,86).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в июне против мая вырос на 10,5% и составил 1,484 млрд долл.

По данным Госстата, дефицит с самым крупным торговым партнером Украины Россией сократился в январе-июне 2012 года до 4,827 млрд долл. с 5,808 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам первого полугодия 2012 года импорт природного газа сократился на 15,4% по сравнению с январем-июнем 2011 года до 6,724 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 61,5% - до 0,86 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 33,4% - до 1,617 млрд долл.

В январе-июне Украина сократила на 11,5% экспорт черных металлов — до 8,354 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 4,6% - до 1,515 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 18,6% - до 6,215 млрд долл., экспорт вырос на 7,3% - до 3,255 млрд долл.

Также Украина в I полугодии 2012 года на 61,9% - до 4,228 млрд долл. увеличила импорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей.

Экспорт зерновых в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза — до 3,145 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 76,2% - до 4,019 млрд долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.