Торги по доллару на межбанке в понедельник закрылись ростом котировок

В понедельник, 13 августа, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0960/8,1040, к 12:00 цены поднялись до 8,1020/8,1055. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1050/8,1080 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2540/0,2544, к 12:00 цены повысились до 0,2546/0,2550. К закрытию цены достигли уровня 0,2551/0,2555. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7250 (-0,1850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2287/1,2289, а к 15:00 выросли 1,2351/1,2353.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9475/9,9590, к 12:00 цены ушли вверх - 9,9645/9,9725. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,0085/10,0160.