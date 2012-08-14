Во вторник статданные из США и еврозоны могут обвалить евро - эксперт

Ожидаемая публикация статданных из США и еврозоны может на сегодняшних торгах, 14 августа, вызвать снижение евро до уровня 1,2300, а если разочарование окажется более сильным, то и до отметки 1,2260, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, к публикации, помимо статданных из США, ожидаются отчеты по темпам роста экономики еврозоны, а также индекс экономических ожиданий Германии от центра независимой финансовой информации ZEW. Ничего хорошего ни от одного, ни от другого отчета ожидать не приходится.

Данные по индексу потребительских цен Великобритании, скорее всего, реакции со стороны GBP/USD не вызовут. Из этого следует, что пара окажется под влиянием внешних факторов и вполне можно ожидать, что фунт также ослабнет по отношению к доллару. Правда, падение его будет более скромным, нежели у его европейского коллеги. Первичной целью, вероятно, станет отметка 1,5660.

Под влиянием американской статистики вырваться из диапазона 78,00–78.80 может и пара доллар/иена. Но не стоит ждать слишком активных движений. Не исключено, что рост будет сдержан уровнем 79,00.