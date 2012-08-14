Межбанк открылся ростом котировок: 8,1040/8,1090 грн/долл., 10,0115/10,195 грн/евро

Во вторник, 14 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1040/8,1090 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2547/51, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0115/10,195. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2355/57 (понедельник — 1,2287/89).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.