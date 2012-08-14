Рост ВВП Украины в этом году будет ниже запланированного - эксперты

По результатам подготовленного группой экспертов консенсус-прогноза, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году составит 2,3%, вместо 3,2% прогнозируемых в апреле т.г., сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечает пресс-служба, прогноз роста ВВП Украины в 2013 году составляет 3,6%, при том, что апрельский прогноз составлял — 4,1%.

Среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2013 г. будет составлять 7,8% (вариация значений от 5,9% до 10%), рост цен промышленного производства – 9,3% (показатель варьирует от 6,3% до 15,5%).

Для составления консенсус-прогноза свои прогнозы предоставили эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, «Райффайзен Банка «Аваль», Dragon-Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation и FOREX CLUB.

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке Госстата Украины, рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Читайте также: Украина движется навстречу рецессии