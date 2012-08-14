Эксперт считает маловероятным рыночный спрос на ОВГЗ на аукционе 14 августа

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), во вторник, 14 августа, рыночный спрос на госбумаги, скорее всего, будет отсутствовать, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Он напомнил, что на аукционе во вторник Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения пять и семь лет.

«Ситуация на рынке облигаций за последнюю неделю не изменилась, и вряд ли сможет измениться в ближайшие несколько дней. А значит, спроса со стороны рыночных игроков ожидать не стоит. Это прекрасно понимает и Минфин, который раз за разом выставляет длинные выпуски, и размещения которого проходят по своей, нерыночной логике» - отмечает С.Фурса.

В то же время эксперт не исключает, что, как и неделей ранее, «правительство в кооперации с налоговой» смогут найти несколько покупателей.

«В то же время, прогнозировать результаты таких размещений, не обладая инсайдерской информацией, невозможно» - говорит С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 267,758 млн грн от продажи на аукционе во вторник, 7 августа, пятилетних ОВГЗ. Средневзвешенная доходность бумаг составила 14,18%. Минфин удовлетворил все три заявки, которые были поданы на покупку бумаг.

На семилетние бумаги, которые также предлагались к продаже на аукционе, спроса не было.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, от продажи правительственных бумаг в январе-июле в бюджет удалось привлечь 65,475 млрд грн, в т.ч. за счет продажи ОВГЗ — 49,489 млрд грн, еврооблигаций — 15,986 млрд грн.