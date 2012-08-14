Кабмину рекомендуют проанализировать риски от введения налога с оборота

Экономический совет Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) рекомендует проанализировать влияние концепции реформирования налогового законодательства, в том числе введение налога с оборота, на каждую отрасль перед ее принятием.

Соответствующие рекомендации содержатся в письме УСПП, направленном правительству по итогам общественного обсуждения концепции.

«Учитывая все риски, присущие налогу с оборота (прежде всего, благодаря кумулятивному эффекту от его взимания), Экономический совет УСПП рекомендует перед принятием данной концепции осуществить четкие расчеты ее возможного влияния на каждую отрасль в разрезе видов экономической деятельности как на макро-, так и на макроуровне, а также провести ряд пилотных проектов с привлечением предприятий различных секторов экономики», - отмечается в письме.

Так, в частности, введение налога на добавленную стоимость с элементом налога с оборота может в некоторой степени ограничить деловую активность малого и среднего бизнеса, работающего на общей системе налогообложения, привести к перераспределению доходов по всем цепочкам поставок товаров и услуг до конечного потребителя, привести к повышению цен на отдельные товары и услуги и к банкротству низкорентабельных предприятий.

Как сообщал УНИАН, выступая на XIV съезде Партии регионов 30 июля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть работает над введением в Украине налога с оборота.