Предприятиям в январе-июле возмещено 26,9 млрд грн НДС при заявке 24,5 млрд грн

Предприятиям в январе-июле 2012 года возмещено 26,9 млрд грн НДС, что на 6%, или на 1,5 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом предприятия за отчетный период заявили к возмещению 24,5 млрд грн НДС, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Превышение фактических выплат происходит за счет погашения старых долгов перед производителями.

В отраслевом разрезе почти половину возмещения получили предприятия горно-металлургического комплекса (11,2 млрд грн). Также в лидерах - зернотрейдеры (2,6 млрд грн) и предприятия, работающие в области машиностроения (2,3 млрд грн), торговли (1,2 млрд грн), химической промышленности (свыше 1 млрд грн).

«Государство добросовестно выполняет свои обязательства по возмещению НДС перед стратегически важными секторами экономики и бизнесом в целом. Вместе с тем, наша задача - контролировать, чтобы бюджетными средствами не воспользовались махинаторы», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

Он добавил, что налоговики в январе-июле т.г. предотвратили безосновательное возмещение НДС на сумму 1,3 млрд грн, из них на счета плательщиков - 947,3 млн грн.

Справка УНИАН. Новый налоговый кодекс действует в Украине с 1 января 2011 года. Согласно кодексу, ставка НДС до 31 декабря 2013 года составляет 20%, с 1 января 2014 года — 17%. Кроме того, кодекс предусматривает введение механизма автоматического возмещения НДС. Так, в ГНСУ отмечают, что на сегодня более 50% заявок на возмещение НДС перечисляются на счета предприятий в автоматическом режиме.