В Киеве количество миллионеров выросло на 290 человек — до 984

В Киеве по итогам кампании декларирования доходов за 2011 год количество миллионеров увеличилось на 290 человек, по сравнению с 2010 годом и составило 984.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в г.Киев, об этом во вторник, 14 августа, во время встречи с представителями столичного бизнеса сообщила председатель ведомства Ирина Носачева.

"Я могу вам уже сообщить, что по результатам кампании декларирования доход более 1 млн грн задекларировали 984 киевлянина...", - сказала она.

В Киеве за время декларационной кампании было подано свыше 63 тыс. деклараций, а сумма задекларированного дохода составила более 10 млрд грн. С этой суммы было уплачено 342 млн грн налога с доходов физлиц.

Справка УНИАН. По данным Государственной налоговой службы Украины, по итогам 2011 года количество граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше 1 млн грн, увеличилось на 754 человека - до 2291. Общая сумма полученного миллионерами дохода составила 15,1 млрд грн, что на 5,3 млрд грн больше, чем в 2010 году.