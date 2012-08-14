Минсоцполитики тормозит совершенствование системы соцпомощи

Министерство социальной политики затягивает реализацию проекта совершенствования системы социальной помощи, финансируемого Международным банком реконструкции и развития (МБРР), сообщает Счетная палата.

«По итогам рассмотрения результатов аудита проекта совершенствования системы социальной помощи, поддерживаемого займом МБРР, коллегия Счетной палаты отметила, что в 2011 году его реализация ускорилась, однако Минсоцполитики обеспечило достижение лишь трети запланированных на год показателей результативности проекта», - говорится в сообщении ведомства.

Усовершенствование системы социальной помощи направлено на усиление ее адресности и упрощение процедуры предоставления, в частности, через внедрение технологии приема граждан по принципу «единого окна». «Однако Минсоцполитики реализует проект слишком медленно: в течение шести лет вместо предполагаемых международным соглашением двух с половиной», - подчеркивается в отчете Счетной палаты.

Аудиторы также отметили позитивные сдвиги в реализации поставленных задач в последнее время. В частности, в 2011 году завершена подготовка для введения в действие новой информационно-аналитической системы социальной защиты населения. Местные управления труда и социальной защиты населения отремонтированы, оборудованы мебелью, техническими средствами, смонтированы соответствующие локальные сети. Однако программное обеспечение для этой информационно-аналитической системы еще не принято в эксплуатацию.

Как следствие, 100-процентная готовность к работе с гражданами по технологии «единого окна» не достигнута ни в одном регионе страны. При этом отмечается, что сократилось время обработки одного заявления на получение соцпомощи. Однако показатель количества обработанных дел является ниже запланированного, поскольку должной модернизации не произошло, а возможности административной системы на региональном и местном уровнях, по сравнению с предыдущим годом, не улучшились. Анализ и мониторинг выплат социальной помощи вообще не введены.

Неоднократные переносы сроков создания Информационно-аналитической системы защиты населения как ключевого мероприятия проекта привели к отсрочке его реализации до 1 января 2013 года.

Коллегия Счетной констатирует, что отсутствие надлежащего надзора за выполнением проекта, неполный учет рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита за 2010 год, а также ряд других невыполненных мероприятий, могут привести к очередному переносу срока завершения проекта.

Напомним, в июне 2011 года Счетная палата заявила о неэффективном использовании кредитных средств МБРР со стороны Минсоцполитики.

В частности, в сообщении палаты отмечалось, что вместо 2,5 лет, предусмотренных кредитным договором, уже 5 лет Минсоцполитики выполняет проект по усовершенствованию системы социальной помощи.

В частности, не были соблюдены графики финансирования мероприятий проекта и планов ассигнований из специального фонда госбюджета. Поэтому международные средства полностью не освоены, а освоенные – не дали эффективного результата.

«Кроме того, выявлено накопление кредиторской задолженности в сумме 44 млн грн, Минфин и Госказначейство не обеспечили полного и своевременного финансирования мероприятий проекта в соответствии с предусмотренными объемами и сроками. Как следствие, в конце 2010 года на счетах органов Госказначейства сосредоточенно свыше 6 млн грн неосвоенных средств ссуды», - отметили в Счетной палате.

После этого коллегия Министерства социальной политики проанализировала ход реализации совместного с МБРР проекта «Усовершенствование системы социальной помощи» и намеревалась усилить контроль за его осуществлением.

Справка УНИАН. Проект усовершенствования соцпомощи поддерживается Международным банком реконструкции и развития, который в 2006 году предоставил Украине заем на сумму почти 99 млн долл.