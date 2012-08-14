Средневзвешенный курс гривни на межбанке в понедельник составил 8,1001 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 13 августа, снизился до 8,1001 грн/долл. по сравнению с 8,0865 за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 817,2 млн долл. (в эквиваленте), что на 169,8 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 615,5 млн долл.

Как сообщалось, в понедельник, 13 августа, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0960/8,1040, к 12:00 цены поднялись до 8,1020/8,1055. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1050/8,1080 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2540/0,2544, к 12:00 цены повысились до 0,2546/0,2550. К закрытию цены достигли уровня 0,2551/0,2555. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7250 (-0,1850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2287/1,2289, а к 15:00 выросли 1,2351/1,2353.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9475/9,9590, к 12:00 цены ушли вверх - 9,9645/9,9725. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,0085/10,0160.

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