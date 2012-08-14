Положительное сальдо внешней торговли услугами сократилось до 3,4 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-июня 2012 года уменьшилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 3,361 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за I полугодие т.г. против аналогичного периода 2011 года экспорт услуг сократился на 1% и составил 6,589 млрд долл., импорт вырос на 12,8% – до 3,228 млрд долл.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.