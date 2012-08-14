Положительное сальдо внешней торговли услугами в I полугодии уменьшилось на 11%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-июня 2012 года уменьшилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 3,361 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за I полугодие т.г. против аналогичного периода 2011 года экспорт услуг сократился на 1% и составил 6,589 млрд долл., импорт вырос на 12,8% – до 3,228 млрд долл.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта имели транспортные услуги (65%), различные деловые, профессиональные и технические (13,6%) услуги.

Основное увеличение объемов экспорта услуг в I полугодии 2012 года наблюдалось в сфере компьютерных услуг — на 97,5 млн долл. (на 42%), вспомогательных услуг — на 86,5 млн долл., а также услуг по организации путешествий — на 85,4 млн долл. (на 48,9%).

При этом снижение объемов экспорта зафиксировано в основном по услугам трубопроводного транспорта — на 314,6 млн долл. (15,7%), железнодорожного транспорта — на 59,6 млн долл. (на 6,8%), а также по услугам по ремонту — на 38,2 млн долл. (на 12,8%).

Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 2,702 млрд долл., или 41% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам января-июня 2012 года составляли транспортные услуги — 24,9%, финансовые услуги — 14,7%, а также различные деловые, профессиональные и технические услуги — 14,3%.

Импорт услуг вырос против I полугодия 2011 года на 365,6 млн долл. в основном за счет роста объемов строительных услуг - на 80,1 млн долл. (в 2,8 раза), услуг по организации путешествий - на 71,2 млн долл. (на 34,1%), а также услуг железнодорожного транспорта - на 61 млн долл. (на 24%).

При этом уменьшились объемы импорта финансовых услуг - на 45,9 млн долл. (на 8,8%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 38,2 млн долл. (на 7,7%).

Импорт услуг из стран СНГ в I полугодии 2012 года составлял 17,8% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 55,2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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