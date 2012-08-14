Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в I полугодии вырос до 3,224 млрд долл.

В январе-июне 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 3,224 млн долл. США прямых инвестиций, что на 15,6% больше показателя за аналогичный период 2011 года (2,788 млрд долл.), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 июля 2012 года составил 52,427 млрд долл., что на 4,7% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года, и в расчете на одного украинца составляет 1115,6 долл.

Инвестиции поступали из 128 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 14,522 млрд долл., Германия – 7,404 млрд долл., Нидерланды – 4,949 млрд долл. и Российская Федерация – 3,653 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленный в украинскую промышленность, составляет 16,461 млрд долл. (31,4% общего объема), в финансовый сектор — 16,338 млрд долл. (31,2%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2012 г. составила 9,121 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 июля 2012 г. составил 61,547 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 июля 2012 г. составил 6,4 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС — 6,016 млрд долл. (94% общего объема), в страны СНГ - 285,5 млн долл. (4,5%), в другие страны мира - 98,4 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,8%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,641 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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