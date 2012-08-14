Дефицит внешней торговли Украины вырос из-за кризиса в еврозоне — эксперт

Основной причиной увеличения дефицита внешней торговли товарами Украины в I полугодии является продолжающийся долговой кризис в еврозоне, сказал в комментарии агентству УНИАН руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Он напомнил, что дефицит торговли товарами по итогам января-июня 2012 года в Украине составил 7,216 млрд долл., что на 29,7% больше показателя аналогичного периода 2011 года.

«Это связано с замедлением мировой экономики и ухудшением состояния экономик-торговых партнеров. Это страны СНГ, еврозона, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Основная причина такого ухудшения – долговой кризис в еврозоне», - считает Н.Ивченко.

Он отметил, что данный кризис оказался намного более глубоким и существенным по последствиям, чем ожидалось. Так, европейские финансовые власти до сих пор не выработали действенного механизма по преодолению кризиса. «Вероятно, он продолжится еще как минимум около года, что будет оказывать негативное влияние на торговый баланс Украины», - говорит эксперт.

При этом, по мнению Н.Ивченко, улучшения состояния мировой торговли можно ожидать лишь весной-летом 2013 года.

Также он отметил, что доля товаров, продаваемых в страны СНГ, в текущем году составила 36,8% по сравнению с 36,9% в 2011 году. «Нужно отметить увеличение доли экспорта в Азию – с 24,9% до 27% - это хороший сигнал, так как спрос на украинские товары из данного региона более стабильный. Также это показывает результаты проделанной работы по расширению рынков сбыта наших товаров в данном регионе. Было бы неплохо довести этот показатель до 30%», - сказал Н.Ивченко.

В то же время он обращает внимание на сокращение доли экспорта в Европу – с 29,6% (2011 год) до 27,4%, что, по его мнению, связано с долговым кризисом в еврозоне и снижением спроса в данном регионе.

Также эксперт отметил увеличение доли экспорта в Африку – с 4,5% (2011 год) до 7,8%. «Последнее время влияние и экономический потенциал «Черного континента» растет. Украине удалось перенаправить часть экспорта в данный регион. Несмотря на то, что во многих странах Африки продолжается политическая нестабильность, спрос на продукцию, в том числе АПК, в долгосрочной перспективе из данного региона будет только расти, что даст возможность Украине увеличить присутствие своих товаров», - считает Н.Ивченко.

Что касается групп товаров, то в январе-июне т.г. увеличилась доля экспорта таких товаров, как зерновые – с 4,5% до 9,3%, что, по мнению эксперта, объясняется хорошим урожаем 2011 года и стабильным спросом на продовольствие в мире. «Доля экспорта жиров и масел увеличилась с 5,8% до 6,0%, что также подтверждает сельскохозяйственный потенциал нашей страны», - говорит Н.Ивченко.

Кроме того, он отмечает увеличение доли экспорта железнодорожных локомотивов – с 5,6% до 6,2% и механических машин – с 4,9% до 5,2%. «То есть у Украины остается технический потенциал в машиностроении. Основными рынками сбыта данных товаров были Россия, Казахстан, страны Азии», - сообщил эксперт.

В то же время он обращает внимание на то, что в 2012 году была отмечена негативная тенденция по экспорту металлургии – снижение доли экспорта с 28,8% до 24,8%. «Основная причина – это долговой кризис в еврозоне и падение спроса на металл. Это важный сигнал для Украины – необходимо либо увеличивать внутренний рынок потребления металлов, либо отказываться от приоритетности данной отрасли и делать акцент на АПК и машиностроении», - считает Н.Ивченко.

«Данная статистика говорит о том, что Украина сильно зависит от внешних рынков, и как только ситуация в мировой экономике ухудшается, начинает расти дефицит торговли. Необходимо переориентировать экспорт на внутренний рынок, а также активно искать новых покупателей украинских товаров – Азия, Ближний Восток, Африка. Также становится очевидным потенциал Украины в АПК, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем улучшения состояния торгового баланса Украины в 2013-2014 годах по мере постепенного разрешения долгового кризиса в еврозоне и роста глобального спроса».

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июне 2012 года составило 7,216 млрд долл., что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (5,563 млрд долл.).

Дефицит внешней торговли в июне 2012 года против мая вырос на 10,5% и составил 1,484 млрд долл.