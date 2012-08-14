Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись снижением котировок

Во вторник, 14 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1040/8,1090, к 12:00 цены снизились до 8,0980/8,1020. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0960/8,0990 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2551, к 12:00 цены повысились до 0,2549/0,2553. К закрытию цены вернулись к утренним значениям - 0,2547/0,2551. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7799 (+0,0549).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2325/1,2385.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0115/10,195, к 12:00 цены ушли вверх - 10,0150/10,0240. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,9925/10,0000.