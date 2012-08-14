Налог с оборота при значительных убытках предприятий будет обременительным — эксперты

Введение налога с оборота, предлагаемое Концепцией реформирования налоговой системы, в условиях существования значительных сумм убытков, накопленных субъектами хозяйствования, будет крайне обременительным для последних, считают в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По мнению экспертов ЕБА, концепция содержит ряд предложений, которые могут существенно затруднить ведение бизнеса и свести на нет намерения улучшить и оптимизировать налогообложение в Украине. К числу последних относятся предложения ввести налог с оборота, отменить максимальную величину базы начисления единого социального взноса и восстановить взнос в Пенсионный фонд по операциям покупки валюты.

«Введение налога с оборота по ставке 2-2,5% без учета доходности отдельных отраслей и видов деятельности повлечет значительное увеличение налоговой нагрузки на низкорентабельные отрасли и виды деятельности и может стать для них обременительным. Налог с оборота может создать новые диспропорции в экономике и, в частности, поставит отечественных производителей в невыгодное положение», - говорится в сообщении ассоциации.

Там отмечают, что в мировой практике налог с оборота и НДС одновременно практически не применяются. Очевидно, что параллельное применение налога с оборота и НДС усложнит систему взимания налогов и негативно повлияет на ведение хозяйственной деятельности, уверены эксперты ЕБА.

«Существенная дополнительная нагрузка на операции по покупке валюты путем введения 3% взноса в Пенсионный фонд является, на наш взгляд, неуместной. Следствием этого станет рост производственных затрат и, соответственно, рост цен на товары и услуги для конечных потребителей на украинском рынке», - отмечается в сообщении ассоциации.

Эксперты ассоциации также подчеркивают, что отмена максимальной величины базы начисления единого социального взноса не приведет к желаемому результату в виде детенизации выплаты доходов. Предложенные изменения, наоборот, могут привести к еще большей тенизации фонда оплаты труда (в частности, больших зарплат, которые сейчас выплачиваются открыто). В целом поддерживая идею снижения ставок единого социального взноса, эксперты призывают не прибегать к таким дестабилизирующим мерам, как отмена максимальной величины базы начисления единого социального взноса.

ЕБА настаивает на проведении дополнительных расчетов ожидаемого эффекта от внедрения предложенных концепцией изменений и на совершенствовании концепции с привлечением экспертов и бизнеса.

Как сообщал УНИАН, на XIV съезде Партии регионов 30 июля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть работает над введением в Украине налога с оборота.

В августе Экономический совет Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) рекомендовал правительству проанализировать влияние концепции реформирования налогового законодательства, в том числе введение налога с оборота, на каждую отрасль перед ее принятием.