Греция будет просить ЕС увеличить срок выполнения программы бюджетной экономии на 2 года

Премьер-министр Греции Антонис Самарас намерен на следующей неделе обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Президентом Франции Франсуа Олландом возможность расширения срока выполнения программы бюджетной экономии страны на два года - до четырех лет, пишет Financial Times со ссылкой на доклад по стабильности греческого долга, написанный экономическим советником греческого премьер-министра Яннисом Мурмурасом.

По данным издания, Самарас попытается убедить своих европейских коллег в том, что расширение действия программы является обоснованным в связи с намного более глубокой, чем ожидалось ранее, рецессией, в которой находится греческая экономика. По итогам текущего года правительство Греции ожидает сокращение ВВП страны на 7% против прогнозируемого ранее Международным валютным фондом снижения на 4,7%.

Расширение программы бюджетной экономии до четырех лет, согласно докладу, позволит к 2020 году сократить греческий долг до 132% ВВП страны против 147% ВВП, которые правительство Греции могли бы получить, не изменяя срока программы по сокращению бюджета.

В то же время, по мнению Мурмураса, постепенное сокращение дефицита бюджета также будет способствовать более скорому выходу экономики Греции из рецессии.

Ранее кредиторы страны из ЕС и МВФ отказались разблокировать финансовую поддержку или предоставить Греции временные заимствования для погашения 20 августа облигаций примерно на 3,2 миллиарда евро, находящихся на руках Европейского центрального банка. Кредиторы требуют, чтобы до разблокирования помощи Греция определилась с новыми сокращениями расходов на 11,5 миллиарда евро в 2013-2014 годах.

Накануне для погашения облигаций Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на 4,063 миллиарда евро. Процент при размещении составил 4,43%, спрос со стороны инвесторов в 1,32 раза превысил предложение.

Греция с мая 2010 года получает финансовую помощь ЕС и МВФ, однако за это время стране не удалось стабилизировать бюджетный дефицит и долг, а также остановить падение ВВП. По последним данным, ВВП страны во втором квартале 2012 года сократился на 6,2% в годовом выражении, передает РИА "Новости".