Межбанк открылся снижением котировок

В среду, 15 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0960/8,1030 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2542/46, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9845/9,9950.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2328/30 (вторник — 1,2355/57).

Во вторник, 14 августа, Нацбанк на рынок не выходил.