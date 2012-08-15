На торгах в среду пара EUR/USD может укрепиться - эксперт

На торгах в среду, 15 августа, может состояться преодоление парой EUR/USD поддержки 1,2323, что направит ее котировки к отметкам 1,2290 или 1,2250, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, основным событием среды, способным оказать влияние на позиции доллара, станут данные по Индексу цен производителей. Тем не менее, инфляция сейчас не стоит в центре внимания ФРС, а потому статданные могут быть легко проигнорированы участниками рынка. Среда может характеризоваться низким уровнем активности из-за праздничного дня в ряде стран еврозоны.

"Участники торгов по британскому фунту будут ожидать протоколов последнего заседания Банка Англии. Однако, с денежно-кредитной политикой регулятора сейчас не связано каких-либо неопределенностей и мы полагаем, что сильной реакции на это событие ожидать не стоит. Стерлинг упрочил свои позиции на прошлой неделе и потому двигаться вниз может очень неохотно. Для поиска «коротких» сделок сейчас это не очень привлекательный вариант. Определенным интересом в этом плане обладает кросс-курс EUR/GBP", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, для японской иены наступает своеобразный момент истины. В случае преодоления верхней границы коридора 77,95–78,70 она получает достаточно свободного от уровней сопротивления пространства и может двинуться в область 80,00.