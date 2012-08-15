Еврокомиссия обеспокоена новым законом Украины о госзакупках - Стано

Европейская комиссия выразила обеспокоенность принятым в Украине законом, который выводит из-под контроля общественности значительную часть государственных закупок.

Об этом в комментарии для «Радио Свобода» заявил Петер Стано, представитель комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства.

По его словам, изменения в порядке государственных закупок «не соответствуют» будущему Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и международным принципам. «ЕС недавно выразил обеспокоенность относительно недостаточности стремления украинской власти проводить политику государственных закупок, которая соответствовала бы будущему Соглашению об ассоциации и международным принципам», – заявил П.Стано по телефону из Брюсселя.

По словам представителя еврокомиссара Штефана Фюле, Евросоюз отмечает важность иметь эффективное законодательство о государственных закупках как для самой украинской экономики, так и для развития будущего сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Также П.Стано добавил, что ЕС базирует свое сотрудничество с Украиной на «европейских принципах и стандартах», и для ЕС важно, как партнеры в Украине относятся к вопросам государственных финансов и противодействия и предотвращения коррупции.

Напомним, 1 августа 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон о выведении государственных предприятий из-под обязательного действия тендерных процедур закона «Об осуществлении государственных закупок». Согласно изменениям, из-под действия закона выводятся закупки, которые осуществляются за собственные средства государственными, казенными, коммунальными предприятиями и предприятиями с государственной долей более 50 процентов.