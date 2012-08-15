Задолженность по вкладам Сбербанка СССР перед украинцами оценена в 124 млрд грн

Задолженность по вкладам Сбербанка СССР гражданам Украины оценивается в 124 миллиарда гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов на пресс-конференции в среду.

«Несмотря на то, что долг государства порядка 124 миллиарда гривен, на сегодняшний день из тех 12 миллионов, прошедших аккредитации в 2008 году и подтвержденных сейчас частично, общая задолженность порядка 42-46 млрд грн», - сказал С.Подрезов.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины регистрировались законопроекты, которыми предлагалось признать задолженность гражданам Украины по вкладам Сбербанка СССР государственным долгом Украины. Однако эти предложения не были приняты. Вместо этого правительство Украины проводит частичную компенсацию за счет государственного бюджета вкладчикам Сбербанка СССР.

По словам С.Подрезова, на сегодня в реестр вкладчиков СССР внесены порядка 12 миллионов человек.

В «Ощадбанке» прогнозируют, что такое же количество останется и на 2013 год. Он объяснил это тем, что около миллиона вкладчиков СССР уже закрыли свои сберегательные книжки и ожидается, что около миллиона человек будут дополнительно внесены в реестр.

По словам предправления, «Ощадбанк» с 1 сентября текущего года начнет актуализацию данных вкладчиков, получивших компенсацию в 2008 году, а также регистрацию тех вкладчиков, которые еще ни разу не обращались за получением компенсации.

По поводу того, будут ли выплачиваться компенсации в 2013 году и в какой сумме, С.Подрезов сказал, что это будет зависеть от решения правительства и принятых норм в госбюджете на следующий год.

По его словам, по состоянию на 15 августа более 2,4 миллиона вкладчиков уже получили компенсационные выплаты на общую сумму 2,28 млрд грн.

Кроме того, компенсацию уже получили более 496 тысяч наследников вкладчиков из банка СССР на общую сумму более 241 млн грн.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых около 6,16 млн человек уже получили компенсацию в пределах 1000 гривен.

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